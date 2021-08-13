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Стало известно, сколько будет получать Торнтон по новому контракту

17:32
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Нападающий Джо Торнтон 13 августа подписал контракт на год с «Флоридой». Его зарплата составит 750 тысяч долларов, сообщает CapFriendly.

В минувшем сезоне НХЛ 42-летний Торнтон играл за «Торонто», с который также заключал соглашение на год. Он провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 20 (5+15) баллов. В плей-офф он сыграл 7 матчей, отметившись одной шайбой.

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Иван Шитик все материалы автора

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