Стало известно, сколько будет получать Торнтон по новому контракту

Нападающий Джо Торнтон 13 августа подписал контракт на год с «Флоридой». Его зарплата составит 750 тысяч долларов, сообщает CapFriendly.

В минувшем сезоне НХЛ 42-летний Торнтон играл за «Торонто», с который также заключал соглашение на год. Он провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 20 (5+15) баллов. В плей-офф он сыграл 7 матчей, отметившись одной шайбой.