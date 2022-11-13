39 сейвов Жеренко принесли фарм-клубу «Сент-Луиса» победу в матче АХЛ, у Саморукова гол

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Уилкс-Берри» со счетом 4:3.

В составе победителей вратарь фарм-клуба «Сент-Луиса» Вадим Жеренко отразил 39 бросков и стал третьей звездой встречи, защитник Дмитрий Саморуков отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне Саморуков провел 13 матчей в АХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка. На счету Жеренко 4 матча, в которых он пропустил 10 шайб при 93,2 процента отраженных бросков.