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34-летний защитник «Сент-Луиса» Гуннарссон объявил о завершении карьеры

17:19
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Защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон принял решение завершить карьеру, сообщает TSN.

Из-за травмы колена он смог провести в прошлом сезоне только 12 матчей.

Гуннарссон был выбран на драфте-2007 под общим 194-м номером «Торонто». В НХЛ он выступал только в составе «Торонто» и «Сент-Луиса». Всего 34-летний швед провел в лиге 629 матчей и набрал 138 (30+108) очков.

Вместе с «Блюз» он выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.

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Иван Шитик все материалы автора
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