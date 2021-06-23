Тренер «Вегаса» о поражении от «Монреаля»: «Тяжело это объяснить. У нас ничего не получалось»
09:38
Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Монреаля» (1:4) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
«Тяжело объяснить случившееся. Мы играли на плохой скорости, ничего не получалось. Стоит отдать должное сопернику. Они сегодня провели качественный гостевой матч. Ну и быстрый пропущенный гол совсем не облегчил нашу задачу. Мы показали, что успеха таким образом не добиться», — приводит официальный сайт НХЛ слова Дебура.
«Вегас» уступает «Монреалю» в серии со счетом 2-3. Следующий матч состоится 25 июня.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/monreal-v-shage-ot-finala-kubka-stehnli/c-325436364
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