3 очка Дадонова помогли "Флориде" победить "Лос-Анджелес"

"Флорида" обыграла "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Российский нападающий Евгений Дадонов забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Форвард провел на площадке 20 минут и заработал показатель "+2". Он был признан первой зведой этой встречи.

Победный гол на счету Джонатана Юбердо. "Пантерз" одержали четвертую победу подряд. В борьбе за уайлд-кард команда отсатет на 7 очков от "Каролины" и "Коламбуса".

Дадонов сделал дубль в игре с "Лос-Анджелесом". Видео

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Флорида" - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: Хоффман - 33 (бол., Яндл, Боргстрем), 4:10 - 0:1. Браун - 18 (бол., Даути, Копитар), 7:35 - 1:1. Дадонов - 23 (Барков, Матесон), 24:04 - 1:2. Лейпсик - 7 (Картер, Рой), 41:05 - 2:2. Копитар - 20 (Браун, Мартинес), 49:44 - 3:2. Дадонов - 24 (Юбердо, Барков), 53:47 - 3:3. Юбердо - 23 (Барков, Дадонов), 58:04 - 3:4.

Вратари: Куик (58:29 - 59:02, 59:28) - Монтембо.

Штраф: 13 - 9.

Броски: 27 (10+9+8) - 35 (10+16+9).

Наши: - - Дадонов (20.03/4/+2).

16 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.