28 российских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ

В Ванкувере (Канада) состоялся драфт НХЛ-2019. По итогам были выбраны 28 российских хоккеистов.

Для России это самый высокий результат с драфта 2003 года, когда были выбраны 30 россиян. Рекордный результат (42) был зафиксирован на драфте-200.

Больше всего выбрано было канадских хоккеистов - 69. Дальше идут американцы (57), россияне и шведы (26). Также были выбрали 22 финна, семь чехов, два белоруса и два датчанина.

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