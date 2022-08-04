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4 августа, 23:41

Загитова рассказала о реакции на поражение сборной России на Олимпиаде-2022

Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своей реакции на поражение сборной России на Олимпиаде-2022.

«Я была очень эмоциональна на Олимпиаде. Это, наверное, первый раз, когда я заплакала. Потому что мне было действительно обидно за наших парней, но таков спорт.

Они не проиграли, а выиграли второе место. Для меня это так», — приводит слова Загитовой пресс-служба «Сочи».

В финале олимпийского турнира российская команда проиграла финнам со счетом 1:2.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lE8UMMGpGZ0
Сборная России по хоккею
Алина Загитова
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