Загитова рассказала, как относится к дракам в хоккее

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем отношении к хоккейным дракам.

«Честно говоря, наверное, как и любая девочка, отношусь к этому не очень хорошо.

Но это зрелищно, это смотрится. Поэтому это один из ключевых моментов в хоккее, неотъемлемая часть хоккея», — приводит слова Загитовой пресс-служба ХК «Сочи».

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).