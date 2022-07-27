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Сегодня, 16:27

«Авангард» обыграл «Омские Крылья» в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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«Авангард» обыграл «Омские Крылья» (3:2) в товарищеском матче.

В составе победителей гайбы забросили Владимир Брюквин, Арсений Грицюк и Владимир Ткачев.

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Товарищеский матч

«Авангард» (Омск) — «Омские Крылья» (Омск) — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Голы: Гуляев — 1 (Казаков), 0:31 — 0:1. Брюквин — 1 (бол., Толчинский), 26:57 — 1:1. Джиошвили — 1 (Фигурин, Савченко), 30:45 — 1:2. Грицюк — 1, 31:04 — 2:2. Ткачев — 1 (Давыдов), 36:24 — 3:2.

Броски: 38 (14+13+11) — 26 (4+12+10).

Вратари: Демченко (Галимов, 29:12) — Мишуров (57:47).

Судьи: Раминг, Спирин.

27 июля. Омск. Академия Авангард.

ХК Авангард
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