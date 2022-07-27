«Авангард» обыграл «Омские Крылья» в товарищеском матче
«Авангард» обыграл «Омские Крылья» (3:2) в товарищеском матче.
В составе победителей гайбы забросили Владимир Брюквин, Арсений Грицюк и Владимир Ткачев.
Хоккей
Товарищеский матч
«Авангард» (Омск) — «Омские Крылья» (Омск) — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Голы: Гуляев — 1 (Казаков), 0:31 — 0:1. Брюквин — 1 (бол., Толчинский), 26:57 — 1:1. Джиошвили — 1 (Фигурин, Савченко), 30:45 — 1:2. Грицюк — 1, 31:04 — 2:2. Ткачев — 1 (Давыдов), 36:24 — 3:2.
Броски: 38 (14+13+11) — 26 (4+12+10).
Вратари: Демченко (Галимов, 29:12) — Мишуров (57:47).
Судьи: Раминг, Спирин.
27 июля. Омск. Академия Авангард.
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|0
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|0
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|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
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|Рейнджерс
|0
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|0
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|Филадельфия
|0
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|В
|П
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|Бостон
|0
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|Детройт
|0
|0
|0
|0
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|Монреаль
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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|7.10
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