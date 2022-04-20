«Йокерит» намерен вернуться в финскую лигу в сезоне-2023/24

«Йокерит» объявил о желании вернуться в финскую лигу с сезона-2023/24.

Как сообщает пресс-служба клуба, это главная цель клуба. В сезоне-2022/23 «Йокерит» не будет представлен ни в одном чемпионате, однако юниорские команды продолжат выступать в обычном режиме.

Напомним, что в начале апреля финский клуб объявил об уходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15 и дважды играл в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Также отметим, что ранее генеральный менеджер команды Яри Курри приобрел у финского подразделения российской компании «Норильский никель» долю в клубе и стал единственным владельцем «Йокерита».