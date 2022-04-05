«Йокерит» объявил об уходе из КХЛ
Финский «Йокерит» объявил о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), говорится в сообщении клуба в Twitter. Помимо этого, генеральный менеджер клуба Яри Курри покидает свой пост в совете директоров КХЛ.
В заявлении клуба также говорится, что в скором времени «Йокерит» объявит о дальнейших планах.
25 февраля «Йокерит» принял решение о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина-2022.
Финский клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/15 и дважды играл в четвертьфинале Кубка Гагарина.
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|Финалы конференций
|Счет в серии
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Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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Металлург – Трактор
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