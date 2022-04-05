«Йокерит» объявил об уходе из КХЛ

Финский «Йокерит» объявил о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), говорится в сообщении клуба в Twitter. Помимо этого, генеральный менеджер клуба Яри Курри покидает свой пост в совете директоров КХЛ.

В заявлении клуба также говорится, что в скором времени «Йокерит» объявит о дальнейших планах.

25 февраля «Йокерит» принял решение о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина-2022.

Финский клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/15 и дважды играл в четвертьфинале Кубка Гагарина.