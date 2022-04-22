Первый тренер Третьяка объяснил, в чем разница между лучшим голкипером в истории нашего хоккея и канадскими вратарями

Виталий Ерфилов, первый тренер Владислава Третьяка, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о нюансах подготовки лучшего вратаря ХХ века.

— Кто-то говорил — уже в первой команде ЦСКА Третьяк катался слабенько.

— Чепуха! Вот когда ко мне попал — действительно не умел. Я говорю именно про вратарское катание. Но тогда этого вообще никто не знал!

— Даже вы?

— Я — знал.

— Откуда?

— Я наблюдательный. Смотрел игры, тренировки. Начал учить Третьяка двигаться приставным шагом. Как в гимнастике. Потом учил отталкиваться пяткой. В основном-то хоккеисты отталкиваются носком!

— Сколько тонкостей.

— Со временем понял: для вратаря не всегда хорошо только пяткой отталкиваться. Но уж научил, куда деваться. А в 1972-м в Суперсерии увидел, что Владик больше всех похож на вратаря. Драйден с Эспозито не были похожи — ни по движению, ни по стойке!

— У Канады были слабые вратари?!

— Конечно!

— Вы нас поражаете.

— Канадцы чем брали-то? Количеством! Естественный отбор. В Москве в то время 10-12 школ, включая заводские вроде АЗЛК. На весь город от силы полсотни вратарей. А в Канаде — тысячи! За ними смотрели, лучших тянули наверх. Но все необученные. Никто ими не занимался.

— Третьяк и Драйден — небо и земля?

— Да! Во всем! Чем еще Владик удивлял? В те годы принято было отбивать скользящую шайбу в шпагате, с разворотом конька. А он клал не конек — щиток! Даже странно, что до него так никто не делал.

— Вы научили?

— Сам пришел! Я-то кричал: «Ты что? Так не играют!» — «А мне удобно». Ну, давай — раз удобно. Потом начал анализировать — а Владик-то прав. Щиток больше закрывает.