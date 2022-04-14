Фетисов назвал безобразной историю с отказом финской клиники в операции российскому хоккеисту

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что в Финляндии отказали в операции российскому хоккеисту.

«Запредельная история, даже в голове не укладывается, как это может произойти. Это ужасная, безобразная история во всех отношениях, и мир катится, по-моему, не туда, — цитирует Фетисова ТАСС. — Доктор — это тот человек, который должен помогать тому, кому нужна эта помощь, неважно, какой он национальности».

В среду, 13 апреля, гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил об отказе финской клиники в операции молодому игроку «Толпара».

В сезоне МХЛ-2021/22 «Толпар» уступил в 1/8 плей-офф «Ирбису» с общим счетом в серии 1-3 и завершил выступление на турнире.