Генменеджер «Йокерита» Яри Курри стал единственным владельцем клуба

Генеральный менеджер «Йокерит» Яри Курри приобрел у финского подразделения российской компании «Норильский никель» долю в клубе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление клуба.

«Курри купил долю в «Йокерите» у Norilsk Nickel Harjavalta Oy и получил в собственность 100 процентов акций клуба», — говорится в заявлении.

Напомним, что «Норильский никель» приобрел долю в «Йокерите» в 2019 году.

5 апреля финский клуб объявил о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15.