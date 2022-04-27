В ФХР рассказали о положении Павла Буре в ИИХФ

В ФХР сообщили, что Буре продолжает свою работу в совете ИИХФ

Первый заместитель исполнительного директора ФХР спортивный юрист Александр Кикнадзе ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о положении Павла Буре в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Павел Буре является членом совета, и он продолжает свою работу», — сказал Кикнадзе «СЭ».

В марте стало известно, что член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре не был допущен к участию в заседании совета ИИХФ, касающегося мер в отношении Федерации хоккея России, вводимых из-за мировой политической обстановки.