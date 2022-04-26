Перенос чемпионата мира по хоккею-2023 из России не повлияет на строительство «СКА Арены»

Перенос чемпионата мира по хоккею-2023 из Петербурга не повлияет на строительство «СКА Арены».

«Строительство «СКА Арены» идет по графику. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет почти 70 процентов и позволяет с уверенностью заявить о соблюдении установленных сроков строительства.

Арена строится в рамках концессионного соглашения, где определены и параметры сооружения, и его уровень в части спортивной составляющей, и сроки строительства. Проведения чемпионата мира не является обязательным условием концессии. Конечно, ввод арены планировался под ЧМ-2023, но его отмена не затормозит строительство», — приводит заявление пресс-службы «Спорт День за Днем».

«СКА Арена» должна была стать главной площадкой турнира. Также на ней должен был пройти матч открытия ЧМ.