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Сегодня, 18:55

Перенос чемпионата мира по хоккею-2023 из России не повлияет на строительство «СКА Арены»

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Перенос чемпионата мира по хоккею-2023 из Петербурга не повлияет на строительство «СКА Арены».

«Строительство «СКА Арены» идет по графику. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет почти 70 процентов и позволяет с уверенностью заявить о соблюдении установленных сроков строительства.

Арена строится в рамках концессионного соглашения, где определены и параметры сооружения, и его уровень в части спортивной составляющей, и сроки строительства. Проведения чемпионата мира не является обязательным условием концессии. Конечно, ввод арены планировался под ЧМ-2023, но его отмена не затормозит строительство», — приводит заявление пресс-службы «Спорт День за Днем».

«СКА Арена» должна была стать главной площадкой турнира. Также на ней должен был пройти матч открытия ЧМ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/otmena-chm-2023-ne-zatormozit-stroitelstvo-ska-areny
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
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2.05
26.04 03:00
Чикаго – Филадельфия
 3 : 1
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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