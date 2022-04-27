Роман Ротенберг: «Уверен, что вместе с Третьяком мы можем выиграть и пятое олимпийское золото!»

Главный тренер «СКА» Роман Ротенберг на пресс-конференции в честь юбилея трехкратного олимпийского чемпиона, главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка заявил, что вместе с легендарным хоккеистом национальная команда может выиграть олимпийское золото.

«Уверен, что вместе с Третьяком мы можем выиграть и пятое олимпийское золото! Сборная России всегда стремится быть первой. Мы хотим быть первым номером во всем», — заявил Ротенберг.

Владислав Третьяк за время профессиональной карьеры 10 раз выигрывал чемпионата мира и трижды побеждал на Олимпиаде. Еще одно команда ОКР завоевала во время его работы президентом ФХР. Всего у национальной команды — 9 побед на Олимпиадах за всю историю (СССР, СНГ и Россия).

Должность президента ФХР Третьяк занимает с 2006 года.