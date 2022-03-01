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Сегодня, 14:48

Павел Буре не был допущен до заседания совета ИИХФ

Отдел хоккея «СЭ»
Павел Буре.
Фото IIHF

Член Совета Международной федерации хоккея, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре не был допущен к участию в заседании Совета ИИХФ, касающегося мер в отношении Федерации хоккея России, вводимых из-за мировой политической обстановки.

Как сообщил «СЭ» источник в ИИХФ, по мнению юристов международной федерации участие Буре не было одобрено из-за конфликта интересов. О недопуске до участия ИИХФ уведомила его лично.

В ответ на это Буре отправил письмо президенту ИИХФ Люку Тардифу и всем членам Совета, в котором он настаивал на участии в заседании и выразил позицию ФХР по сложившейся ситуации.

В частности, отказ в участии представителя Совета из России названо «решением, не соответствующим правилам и принципам ИИХФ». Также было отмечено, что согласно документам ИИХФ никто не может быть подвергнут дискриминации за свои политические взгляды или нести коллективную ответственность.

Хоккей
Павел Буре
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 37 15 78
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Нью-Джерси 53 19 34 43
8 Филадельфия 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 53 32 21 68
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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6.03
1.03 03:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 5
1.03 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 7 : 2
1.03 06:30
Лос-Анджелес – Бостон
 0 : 7
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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