Павел Буре не был допущен до заседания совета ИИХФ

Член Совета Международной федерации хоккея, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре не был допущен к участию в заседании Совета ИИХФ, касающегося мер в отношении Федерации хоккея России, вводимых из-за мировой политической обстановки.

Как сообщил «СЭ» источник в ИИХФ, по мнению юристов международной федерации участие Буре не было одобрено из-за конфликта интересов. О недопуске до участия ИИХФ уведомила его лично.

В ответ на это Буре отправил письмо президенту ИИХФ Люку Тардифу и всем членам Совета, в котором он настаивал на участии в заседании и выразил позицию ФХР по сложившейся ситуации.

В частности, отказ в участии представителя Совета из России названо «решением, не соответствующим правилам и принципам ИИХФ». Также было отмечено, что согласно документам ИИХФ никто не может быть подвергнут дискриминации за свои политические взгляды или нести коллективную ответственность.