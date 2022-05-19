Третьяк выразил благодарность за переизбрание его на пост президента Федерации хоккея России

Владислав Третьяк поделился эмоциями после переизбрания его на пост президента Федерации хоккея России. Это будет его пятый срок, рассчитанный на 4 года.

«Спасибо делегатам за доверие. Хоккей это моя жизнь. Много надо сделать. Поднимать детский хоккей, проводить соревнования, поддерживать институт сборной. Надо сделать, чтобы они играли. Это одно из самых главных. Будем защищать свои интересы. В комитете по этике ИИХФ будем оспаривать ЧМ-2023.

Сейчас задача номер один — детский спорт. Создание лиги для ребят 15-17 лет. Будем соревноваться с белорусами, казахами. Важно делать много соревнований", — сказал Третьяк.

Должность президента ФХР Третьяк занимает с 2006 года.