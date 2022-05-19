Третьяк: «Без катков и без тренеров не сможем держать свой уровень»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что с правительством обсуждается вопрос об увеличении количества катков.

«На душу населения по количеству катков мы отстаем. Нам еще 1350 нужно. Работаем над этим с правительством. Без катков и без тренеров не сможем держать свой уровень», — сказал Третьяк.

Сегодня, 19 мая, Третьяк был в пятый раз переизбран на пост президента Федерации хоккея России. Должность президента ФХР он занимает с 2006 года.