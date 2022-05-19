Кожевников назвал переизбрание Третьяка президентом ФХР результатом безальтернативных выборов

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России.

«Выбрали и выбрали, что сейчас говорить. Безальтернативные выборы, не знаю, почему многие не стали участвовать, отказались. Не понимаю причин. Так сложилось, что сделаешь, других же не было кандидатов. Он хочет, пускай продолжает. Хорошо ли это? Не знаю, кому-то это же нужно и кому-то это нравится», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Владислав Третьяк за время профессиональной карьеры 10 раз выигрывал чемпионата мира и трижды побеждал на Олимпиаде. Еще одно команда ОКР завоевала во время его работы президентом ФХР. Всего у национальной команды — 9 побед на Олимпиадах за всю историю (СССР, СНГ и Россия).