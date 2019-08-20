Томаш Гика рассказал, почему выбрал «Трактор»

Новичок «Трактора» Томаш Гика рассказал, как оказался в команде из Челябинска.

— Мой друг Павел Францоуз выступал здесь три сезона, — цитирует Гику официальный сайт КХЛ. — Я расспрашивал его про город и клуб. Многие хоккеисты из Чехии раньше тоже играли здесь. Про «Трактор» я слышал от них только хорошее, поэтому сделал свой выбор в пользу этой команды.

— Тот факт, что вместе с вами в «Трактор» перешел Лукаш Седлак, при подписании контракта имел значение?

— У нас с ним один агент, и когда я вел переговоры с «Трактором», он сказал, что Лукаш тоже перейдет в этот клуб. Хорошо, когда в команде есть кто-то, кого ты знаешь, и кто говорит на том же языке. С Лукашем мы познакомились еще в то время, когда играли в юниорской сборной Чехии. Приятно выступать вместе со своим другом.

— В «Тракторе» вы с Седлаком играете в одном звене с Кристианом Томасом. Вам комфортно вместе?

— Они оба — отличные игроки. К тому же, Томми хорошо знает КХЛ, поскольку выступал здесь уже в прошлом сезоне. Вообще, в «Тракторе» многие говорят по-английски. В команде все помогают друг другу, это позволяет формировать правильную «химию».

— Что вы знали о КХЛ раньше?

— Что это одна из лучших лиг в мире. Здесь много отличных игроков, быстрый хоккей и сильные команды. Я смотрел хайлайты, особенно матчи Кубка Гагарина. У нас дома в Чехии иногда транслируют встречи КХЛ по телевизору, я их тоже смотрел. Кроме того, видел несколько Матчей звезд, они мне очень понравились.

— А чего вы лично ждете от нового сезона в КХЛ?

— Наша задача — попасть в плей-офф и выиграть Кубок Гагарина. Мы собираемся идти к своей цели матч за матчем. Будем серьезно работать на тренировках и демонстрировать тот хоккей, который хочет тренер. При этом еще очень важно получать от игры удовольствие.