Тардиф заявил, что ИИХФ не может признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что организация не может признать недавно учрежденную Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Республики Татарстан согласно своему уставу.

«Согласно своему статусу и уставу, ИИХФ не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии», — цитирует ТАСС Тардифа.

Ассоциация была учреждена 17 января в Казани, там же будет располагаться штаб-квартира организации. В ассоциацию были включены Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Ирана, Марокко, Монголии, Омана, Бахрейна, Киргизии, Турции, Туркмении, Узбекистана, Казахстана. Президентом стал глава республиканской федерации хоккея и «Ак Барса» Наиль Маганов.