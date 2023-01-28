Жамнов отреагировал на заявление главы МОК Баха по допуску россиян
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал высказывание президента МОК Томаса Баха по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Хорошо, что ситуация со стороны МОК начала выправляться, но до зимней Олимпиады опять все может поменяться. Сборная продолжает работать над подготовкой к будущей Олимпиаде, несмотря на все высказывания и изменения», — цитирует Sport24 Жамнова.
В феврале прошлого года сборная России по хоккею была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Источник: sport24.ru
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