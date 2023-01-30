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Судья ударил хоккеиста головой об лед, разнимая драку в матче юношеского турнира

Виталий Косик
Корреспондент
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Судья бросает игрока 2006 года рождения.
Фото Telegram

Хоккеист 2006 года рождения ударился головой об лед после подножки арбитра.

Во время матча «Армада» — «Северная звезда» на открытом чемпионате Москвы среди команд 2006 года рождения произошла потасовка между участниками встречи.

Судьи пытались разнять игроков, после чего один из арбитров отвел в сторону одного из хоккеистов, который был без шлема, и поставил ему заднюю подножку. В результате инцидента юный хоккеист ударился головой об лед, после чего ему оказывала помощь медицинская бригада.

Федерация хоккея Москвы сообщила о проведении внеочередного заседания спортивно-дисциплинарного комитета по итогам инцидента.

«Федерация хоккея Москвы проведет внеочередное заседание СДК в понедельник, 30 января. Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрит эпизод с дракой игроков в матче Открытого первенства Москвы среди команд 2006 года «Армада» — «Северная звезда», состоявшемся в воскресенье, 29 января, а также оценит действия арбитров этого матча. Обо всех решениях по данному инциденту мы сообщим дополнительно после окончания разбирательств», — говорится в сообщении федерации.

Хоккей
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