Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на назначение Сергея Зубова главным тренером молодежной сборной России по хоккею на МЧМ-2022.

«Текучка кадров — это нормально, с этим приходится сталкиваться всем и на каждом предприятии, — приводит слова Сушинского «Чемпионат». — Спрашивать о перестановках в сборной надо у руководителей, которые назначают людей на эти должности. Мы же можем только о чем-то догадываться».

По его словам, Зубов — настоящий профессионал и хороший тренер.

«У Зубова отличный возраст, поэтому самое время занять такую серьезную должность. Он отлично понимает хоккей, игроков, сам играл в национальной команде и неоднократно побеждал. Плюс уважение молодых игроков к нему — это тоже немаловажный факт. Думаю, у него получится достичь успеха на ближайшем молодежном чемпионате мира. Это хороший вариант для команды», — сказал он.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ред-Дир и Эдмонтон.