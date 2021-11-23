Сушинский — о назначении Зубова: «Спрашивать о перестановках в сборной надо у руководителей»
Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на назначение Сергея Зубова главным тренером молодежной сборной России по хоккею на МЧМ-2022.
«Текучка кадров — это нормально, с этим приходится сталкиваться всем и на каждом предприятии, — приводит слова Сушинского «Чемпионат». — Спрашивать о перестановках в сборной надо у руководителей, которые назначают людей на эти должности. Мы же можем только о чем-то догадываться».
По его словам, Зубов — настоящий профессионал и хороший тренер.
«У Зубова отличный возраст, поэтому самое время занять такую серьезную должность. Он отлично понимает хоккей, игроков, сам играл в национальной команде и неоднократно побеждал. Плюс уважение молодых игроков к нему — это тоже немаловажный факт. Думаю, у него получится достичь успеха на ближайшем молодежном чемпионате мира. Это хороший вариант для команды», — сказал он.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ред-Дир и Эдмонтон.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4521943-sushinskij-o-naznachenii-zubova-sprashivat-o-perestanovkah-v-sbornoj-nado-u-rukovoditelej.html
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