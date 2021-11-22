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Третьяк: «Работа депутата очень важна для государства, для людей, которых ты представляешь»

16:10
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, как важна работа депутата.

«Трудно ли было поменять род деятельности? Была возможность помогать людям. Я считаю, что работа депутата очень важна для государства, для людей, которых ты представляешь. Я, как правило, был одномандатником, это когда тебя выбирают люди, доверяют тебе, когда ты делаешь добрые дела. Сначала я восемь лет был в Саратове, потом восемь лет сейчас в Ульяновской области. Поэтому, когда у тебя есть имя и ты хочешь его высоко нести, ты стараешься выполнять эту работу так же хорошо, как когда-то играл в хоккей. Ты получаешь удовольствие от того, что даешь людям и области то, что от тебя требуется, — это большая радость», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

В сентябре Третьяк победил на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Ульяновской области.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4521061-tretyak-rasskazal-chto-schitaet-rabotu-deputata-vazhnoj-dlya-gosudarstva.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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