Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Сергее Гимаеве, который скончался 18 марта 2017 года.

— Были с ним памятные командировки?

— 2017-й, Канада, молодежный чемпионат мира. 31 декабря летим в Монреаль с пересадкой в Париже. Там Наильичу говорю: «Раз Новый год встретим в небе, надо что-нибудь в duty free взять». Он пожимает плечами: «Бери что хочешь. Я не пью». Времени в обрез, несемся по транзитной зоне, а в магазинчиках, как назло, ни одной нормальной бутылки!

— Это как?

— Либо литровые, либо 0,7. Ну куда мне одному? «Ту мач». А Гимаев подгоняет: «Быстрее! Опаздываем!» Так я ничего и не купил.

— Обидно.

— К гейту подбегаем впритык, видим на табло наши фамилии, замираем в недоумении. И тут Наильич срывается на крик: «Из-за тебя на рейс опоздали! Теперь полдня будем в аэропорту торчать». А у нас сложный график, из Монреаля надо в Торонто на сутки лететь.

— Еще обиднее.

— Отчитывает жестко. В это время я подхожу к тетушке, которая возле гейта, спрашиваю — чегой-то наши фамилии вывесили? В ответ широченная улыбка: «Вы Гимаев и Казанский? Отлично! В экономе места закончились, полетите в бизнесе».

— Какая прелесть.

— Зову Гимаева: «Наильич, извиняйся, я бизнес пробил...» А там тележечка, виски. На Новый год получаю всю эту красоту.

— Гимаев развязал?

— Не-не-не! Потягивал минералку. Я ни разу не видел его ни с рюмкой, ни с сигаретой.

— А умер в 62. Вот и думай, пить или не пить.

— У него был кошмарный график — репортажи, студии, игры за ветеранов... Из Монреаля вернулись, я с ног валюсь — акклиматизация, смена часовых поясов. А он через три дня во Владивосток умотал.

— Вы были в Туле на матче «Легенд хоккея», когда Гимаеву стало плохо?

— Нет. Оттуда мне Саша Гуськов позвонил. Я как раз около телецентра парковался, приехал комментировать чемпионат Англии. Гуськов сказал: «Наильич умер». Я не поверил, клянусь! «Саня, что за бред?» — «Да какой бред?! Упал в раздевалке, и все. Сердце...» Вскоре посыпались звонки — информация подтвердилась.

— А у вас эфир.

— И не соскочишь. Не скажешь: «Мне тяжело, пускай другой прокомментирует». Кое-как на автопилоте отработал 90 минут, приехал домой, налил и заплакал.

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