Старейший хоккеист в мире скончался в возрасте 99 лет

Во вторник, 25 августа, стало известно, что скончался Марк Сертич, считавшийся самым возрастным хоккеистом в мире, сообщает ассоциация хоокея в США. Спортсмен умер в возрасте 99 лет. Он является рекордсменом книги Гиннесса.

В последнее время Сертич восстанавливался после инсульта. Мужчина не принимал обезболивающие лекарства, так как не верил в их действие.

Сертич жил в Миннесоте (США), где тренировал молодежные хоккейные команды. Весной 2020 года он планировал принять участие в турнире в Калифорнии для возрастных игроков.