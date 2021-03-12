Совет Международной федерации хоккея пройдет 16-17 марта в Москве

Следующее заседание совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) состоится в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Заседания пройдут 16 и 17 марта.

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что на ближайшем заседании совета организации будет обсуждаться вопрос использования других мелодий вместо гимна России на чемпионате мира в Риге.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Гимн в честь победителей на чемпионате мира по хоккею исполняется после каждой игры.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна России на Олимпиаде «Катюшу».