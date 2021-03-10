Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей

Жена бывшего нападающего КХЛ Петра Враны утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду

12:58

Жена чешского хоккеиста Петра Враны, Линдсей утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду, сообщает iSport.

По информации источника, трагедия произошла на водохранилище Слезска-Харта в районе города Брунталь. 35-летнюю женщину пытались спасти органы правопорядка и находившиеся рядом люди, но им это не удалось.

Петр Врана выступал в КХЛ за «Амур», «Лев», «Атлант» и «Ак Барс». Он выступал в турнире с 2011 по 2015 год. Сейчас спортсмен выступает за чешский «Тршинец».

Дополнительная информация:

https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/392330/trinec-odlozil-duel-manzelka-kapitana-vrany-35-tragicky-zemrela.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир