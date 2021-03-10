Жена бывшего нападающего КХЛ Петра Враны утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду
12:58
Жена чешского хоккеиста Петра Враны, Линдсей утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду, сообщает iSport.
По информации источника, трагедия произошла на водохранилище Слезска-Харта в районе города Брунталь. 35-летнюю женщину пытались спасти органы правопорядка и находившиеся рядом люди, но им это не удалось.
Петр Врана выступал в КХЛ за «Амур», «Лев», «Атлант» и «Ак Барс». Он выступал в турнире с 2011 по 2015 год. Сейчас спортсмен выступает за чешский «Тршинец».
Дополнительная информация:
https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/392330/trinec-odlozil-duel-manzelka-kapitana-vrany-35-tragicky-zemrela.html
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