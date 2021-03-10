Жена бывшего нападающего КХЛ Петра Враны утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду

Жена чешского хоккеиста Петра Враны, Линдсей утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду, сообщает iSport.

По информации источника, трагедия произошла на водохранилище Слезска-Харта в районе города Брунталь. 35-летнюю женщину пытались спасти органы правопорядка и находившиеся рядом люди, но им это не удалось.

Петр Врана выступал в КХЛ за «Амур», «Лев», «Атлант» и «Ак Барс». Он выступал в турнире с 2011 по 2015 год. Сейчас спортсмен выступает за чешский «Тршинец».