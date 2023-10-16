Путин рассказал, что с удовольствием продолжает играть в хоккей

Президент России Владимир Путин высказался об игре в хоккей.

Президент РФ дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором его спросили о том, что он раньше играл в хоккей.

«Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин рассказал про спортивные связи между Россией и Китаем.