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Сегодня, 08:42

Путин рассказал, что с удовольствием продолжает играть в хоккей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин высказался об игре в хоккей.

Президент РФ дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором его спросили о том, что он раньше играл в хоккей.

«Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин рассказал про спортивные связи между Россией и Китаем.

Источник: ТАСС
Хоккей
Владимир Путин
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