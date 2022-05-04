Путин не планирует сыграть в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин не планирует 10 мая принять участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сириусе.

«Нет, не планирует», — приводит слова пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.

Финальный этап 11-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги пройдет с 4 по 16 мая 2022 года на ледовых площадках Олимпийского парка федеральной территории Сириус Краснодарского края.

10 мая пройдет гала-матч фестиваля, в котором примут участие звезды отечественного хоккея, почетные гости и участники фестиваля.