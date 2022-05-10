«Непонятно, как мы оказались в финале». Запасной сборной России оценил выступление команды на Олимпиаде в Пекине
Нападающий сборной России Кирилл Марченко, не попавший в основную заявку на участие в Олимпиаде в Пекине, поделился воспоминаниями о турнире.
— В Пекине были предпосылки, что вас переведут в основную заявку?
— Меня пару раз оставляли с командой. Но мне ничего не обещали. Да и как обещать, если все игры складывались по-разному? Да, говорили: «Возможно, сыграешь. Готовься. Ты в хорошей форме». Но когда дело доходило до перестановок, то решения принимали в пользу других игроков.
— Вы ведь вместе с Самоновым и Кузьменко присоединились к команде в Новогорске позже остальных.
— Не могу сказать по поводу Кузьменко и Самонова. Я же был не в лучших кондициях, потому что незадолго до этого переболел. Не помню, сколько времени лечился, но у меня была болезнь. Поэтому и присоединился к команде чуть позже остальных. При этом даже в Новогорске мне пришлось какое-то время посидеть из-за того, что болезнь не проходила.
— Каким с трибун показался хоккей на Олимпиаде? По ТВ смотреть это было, прямо скажем, тяжело.
— Да, было много критики. Но ведь результат есть. Все парни старались. План, требования и тактика были такими же, как на Кубке Первого канала, где реально был хороший атакующий хоккей. Мы тогда просели только в матче со Швецией, который шел сразу после игры с канадцами. В Пекине у нас просто не пошло. Не скажу, что дело в составе и подборе игроков. Все старались выполнять тренерское задание, но вместе все не склеилось. И никто не мог понять, почему так происходит.
Из позитива была классная игра вратаря и обороны. Да, где-то не хватило в атаке. Все, включая меня, ждали, что сборная будет показывать хоккей, как на Кубке Первого канала. Почему так сложилось? Я не знаю.
Кстати, в Пекине был реально плохой лед. Это не отмазка, которая должна нас оправдать. Но лед оказался реально ужасным. Он был каким-то мягким и тонким, с кучей бугорков, из-за которых постоянно прыгала шайба. Все было как-то непонятно, куцо ... Вот так весь турнир и прошел. Бах-бах-бах, и непонятно, как мы оказались в финале.
Сборная России заняла на Олимпийских играх второе место, в финальном матче проиграв Финляндии со счётом 1:2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|2 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|4
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|4
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63