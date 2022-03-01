Фазель назвал печальным моментом решение ИИХФ по отстранению сборных России от соревнований

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение ИИХФ по отстранению сборных России от международных соревнований.

«Это первый раз в истории ИИХФ, — приводит слова Фазеля ТАСС. — Даже во время холодной войны и других войн таких шагов не делалось. Это странно и для меня печальный момент».

По словам почетного президента ИИХФ, он очень переживает за всех российских спортсменов.

«Надеемся, что все стороны смогут договориться и прекратить все безумие, которое происходит вокруг», — сказал он.

Вчера, 28 февраля ИИХФ приостановила участие всех сборных России во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации. Также Россия потеряла право проведения молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.