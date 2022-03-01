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Сегодня, 17:20

Фазель назвал печальным моментом решение ИИХФ по отстранению сборных России от соревнований

Фазель прокомментировал решение ИИХФ по отстранению сборных России от соревнований
Карен Саркисян
Корреспондент

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение ИИХФ по отстранению сборных России от международных соревнований.

«Это первый раз в истории ИИХФ, — приводит слова Фазеля ТАСС. — Даже во время холодной войны и других войн таких шагов не делалось. Это странно и для меня печальный момент».

По словам почетного президента ИИХФ, он очень переживает за всех российских спортсменов.

«Надеемся, что все стороны смогут договориться и прекратить все безумие, которое происходит вокруг», — сказал он.

Вчера, 28 февраля ИИХФ приостановила участие всех сборных России во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации. Также Россия потеряла право проведения молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.

Источник: https://tass.ru/sport/13918341
Сборная России по хоккею
Рене Фазель
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 37 15 78
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Нью-Джерси 53 19 34 43
8 Филадельфия 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 53 32 21 68
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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6.03
1.03 03:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 5
1.03 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 7 : 2
1.03 06:30
Лос-Анджелес – Бостон
 0 : 7
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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