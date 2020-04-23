«Пацаненок маленький, но пенальти все берет. Сумасшедшая сила». Крикунов рассказал, как Мальцев играл в футбол

В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру в день своего 70-летия главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал об Александре Мальцеве. Он перенес операцию и находится в искусственной коме в больнице в Германии.

— Вы родом из Кирово-Чепецка, 70-тысячного городка Кировской области. Меня всегда интересовал его хоккейный феномен. Александр Мальцев, Владимир Мышкин, вы, еще множество игроков приличного уровня — откуда все это?

— Скажу вам больше — когда первые большие мастера появлялись, у нас было тысяч 50 населения. Но место было, что называется, намоленное для хоккея. С Сашкой Мальцевым мы играли в футбол на первенство области. Он с 49-го года, я с 50-го. Так получалось, что мы год играли вместе, год порознь.

Он уехал рано. А в «Олимпии», причем в первом звене, играл с 15 лет. И талантлив был в любых видах спорта. В баскетбол и теннис здорово играл, плавал. Колоссальное чувство дистанции! Но больше всего Мальцев меня поразил в футбольных воротах.

— Где?!

— Мне было лет девять. Спортивный лагерь. Идут два взрослых мужика, между собой разговаривают: «Там парень в воротах стоит, ему забить никто не может». Я заинтересовался, пошел. Смотрю — стоит пацаненок маленький, в фуражке. Ему взрослые бьют 11-метровые. И он все берет.

А потом мы уже сами играли в футбол, и на тренировке били пенальти нашему вратарю. Забивали и забивали. Мальцев говорит: «Дайте я встану». Ему начинают бить — вообще все достает! Кто-то ударил под самую штангу — ну невозможно взять. Он как прыгнул, достал этот мяч руками. А ноги еще через голову перелетели на другую сторону. Такая сила была в толчке. Сумасшедшая. (Игорь Рабинер)

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