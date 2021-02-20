Отец играющего в Канаде форварда Пономарева рассказал о проблемах детского хоккея в России

Отец нападающего молодежной сборной России Василия Пономарева и тренер клуба «Шоуиниган Катарактез» Павел Пономарев рассказал о главных проблемах детского хоккея в России.

— Во-первых, это вовлеченность родителей и давление на тренеров, руководителей школ — у нас детский тренер полностью беззащитная фигура, — сказал Пономарев. — Во-вторых, гонка за результатом, которая вредит нашему хоккею, — это замкнутый круг. Даже если тебя не подгоняет администрация школы, то результат хотят видеть родители. Недовольные родители начинают искать рычаги давления на тренера. Часто все заканчивается тем, что администрация не в силах противостоять давлению и снимает тренера!

Если говорить о других проблемах, то можно отметить слабую материально-техническую оснащенность объектов. Мы не берем клубы с вертикалью, хотя и они не идеальны. Здесь сразу несколько моментов — это и нехватка льда, и повсеместное отсутствие зон для занятий вне льда (залов для силовой подготовки, дриблинг-зон, бросковых зон), залов для игровых видов спорта. Тех же видеозалов, тактических классов и современных методических изданий — и поверьте, это не прихоть, а острая необходимость. Сюда же можно отнести и слабую оснащенность медицинских кабинетов.

Плюс ко всему тренерская работа подразумевает как активные часы работы с командой, так и время, когда тренер занимается планированием, разбором игр, подготовкой конспектов, ведением журналов и прочей школьной документация, что, поверьте, занимает львиную долю времени. Видели бы вы, что из себя представляет классическая тренерская в спортшколе. Там нет места сесть банально и переодеться, а про столы, хотя бы одно рабочее место, и речи нет!

(Иван Богун)

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