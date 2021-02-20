Отец хоккеиста Пономарева объяснил, как стал первым российским тренером в Канадской юниорской лиге

Отец нападающего молодежной сборной России Василия Пономарева и тренер клуба «Шоуиниган Катарактез» Павел Пономарев, ставший первым российским тренером в истории канадской CHL, рассказал о том, как получил предложение поработать в Канаде.

— Звучит, конечно, громко «первый русский тренер»... Но на самом деле все было очень просто, — сказал Пономарев. — Руководство клуба выходило на нас с Василием многократно. Васин агент Дэн Мильштейн в процессе общения с генеральным менеджером «Шоуинигана» с самого начала переговоров рассказал, что Василий много работает дополнительно, а его подготовкой на льду с самого детства занимается отец. После этого клуб предложил мне работу тренера по развитию навыков.

С самого начала, конечно, контакта не было, как и всегда с новым человеком. Менталитет здесь ни при чем. Наверное, моим минусом было то, что я крайне слабо знал английский, за что стыдно перед самим собой. Но по мере того, как осваивался, и по мере наших индивидуальных тренировок с Василием, стали подтягиваться и другие ребята. Одним из первых из команды пришел работать местный тафгай Микаэль Робидо — он же один из самых возрастных игроков команды. Когда с октября по декабрь он набрал очков почти как за весь прошлый сезон, у меня было выделено несколько дней в неделю, куда буквально записывались парни.

Несколько раз со мной выходил на тренировки Паскаль Дюпуи (обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». — Прим. автора), который входит в попечительский совет клуба и буквально спрашивал, где нужна его помощь, а на самом деле больше наблюдал и не вмешивался в процесс. По факту это было мое крещение в клубе. После этого тренерский штаб уже выделил мне первые пятнадцать минут каждой из командных тренировок, и я полностью готовил и согласовывал подготовительную часть.

(Иван Богун)

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