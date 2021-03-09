Николай Лемтюгов — теперь не только не эксперт нашего YouTube-канала и постоянный участник суперэфиров по средам, но и ведущий собственной авторской программы.

В пилотном выпуске — интервью (а еще веселый ледовый конкурс!) его давнего друга и вратаря «Далласа» Антона Худобина.

Смотрите премьеру программы в 17.00, чтобы узнать:

— крутые истории про Радулова, Брагина и английский хоккей;

— какую жену хочет Худобина;

— что он думает про политику, Россию и США;

— кто выиграл в ледовом конкурсе Лемтюгова и Худобина.