«Радулов вскочил, бутылки тремс-бемс. И тут залетает Брагин». Интервью Лемтюгова с Худобиным — в 17.00!
14:30
Николай Лемтюгов — теперь не только не эксперт нашего YouTube-канала и постоянный участник суперэфиров по средам, но и ведущий собственной авторской программы.
В пилотном выпуске — интервью (а еще веселый ледовый конкурс!) его давнего друга и вратаря «Далласа» Антона Худобина.
Смотрите премьеру программы в 17.00, чтобы узнать:
— крутые истории про Радулова, Брагина и английский хоккей;
— какую жену хочет Худобина;
— что он думает про политику, Россию и США;
— кто выиграл в ледовом конкурсе Лемтюгова и Худобина.
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