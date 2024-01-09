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Сегодня, 15:33

Михайлов — о словах Гашека про россиян: «Видно, ему в голову много попадали шайбой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов отреагировал на слова экс-голкипера «Спартака» и сборной Чехии Доминика Гашека, который заявил, что ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях.

«Даже не читаю комментарии этого ненормального. Зачем комментировать идиота? Честно говоря, мне не хочется... Видно, ему в голову много попадали шайбой, раз он делает такие высказывания», — приводит слова Михайлова Sport24.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Доминик Гашек. «Ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях». Гашек снова атакует Россию

Источник: Sport24
Доминик Гашек
Борис Михайлов
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Плющев назвал демагогией заявление ИИХФ о возвращении российских хоккеистов на международные турниры
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 31 18 68
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 47 30 17 63
4 Автомобилист 50 27 23 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 49 20 29 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 48 15 33 36
10 Куньлунь РС 49 15 34 36
11 Сочи 49 14 35 34
Результаты / календарь
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9.01 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
9.01 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
 - : -
9.01 17:00
Трактор – Нефтехимик
 - : -
9.01 18:00
Лада – Автомобилист
 - : -
9.01 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
9.01 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
9.01 19:30
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