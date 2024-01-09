Михайлов — о словах Гашека про россиян: «Видно, ему в голову много попадали шайбой»

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов отреагировал на слова экс-голкипера «Спартака» и сборной Чехии Доминика Гашека, который заявил, что ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях.

«Даже не читаю комментарии этого ненормального. Зачем комментировать идиота? Честно говоря, мне не хочется... Видно, ему в голову много попадали шайбой, раз он делает такие высказывания», — приводит слова Михайлова Sport24.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.