Матыцин: «У организаторов есть время, чтобы одуматься и пригласить сборную России на Международный турнир национальных команд»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о Международном турнире национальных команд, составленных из хоккеистов НХЛ.

«Такой турнир будет проходить впервые. Посмотрим, как он будет организован, но однозначно, что без российского хоккея любой турнир, будь то Кубок мира, Олимпийские игры или чемпионат мира, конечно, теряет свою привлекательность и ценность. До 2025 года еще нескоро, и у организаторов есть еще время, чтобы одуматься», — цитирует Матыцина ТАСС.

Также Матыцин отметил, что очень много отечественных хоккеистов обеспечивают успех развития НХЛ.

Международный турнир национальных команд пройдет в феврале 2025 года. Планируется, что в соревнованиях примут участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в турнирах под эгидой IIHF весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. В марте 2023-го организация продлила отстранение россиян.