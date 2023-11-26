Голкипер любительской хоккейной команды умер перед матчем на арене в Новой Москве
Вратарь любительской команды по хоккею умер во время разминки перед матчем на «Снегирь Арене» в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
60-летний мужчина упал на лед, после чего очевидцы начали звать на помощь, однако на арене не было врачей.
Партнеры по команде старались его откачать, пока на место ехала скорая помощь. Спасти его не удалось.
В ноябре 61-летний хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве.
Источник: https://t.me/breakingmash/49684
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