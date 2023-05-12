Кубок Черного моря переименовали и перенесли из Стамбула в Минск

Кубок Черного моря вместо Стамбула пройдет в Минске с 27 по 30 мая, сообщает официальный сайт ФХР.

Также изменилось название: теперь турнир будет называться Кубок будущего. Причина переноса — забота о безопасности участников.

В турнире примут участие два состава молодежной сборной России (игроки до 20 лет), а также сборные Белоруссии U20 и U21. Ранее в Кубке Черного моря должна была принять участие сборная чемпионата Турции.

Также сообщается, что состоится турнир в формате «3 на 3».

Кубок Черного моря проводится с 2014 года в конце мая — начале июня.