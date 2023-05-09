Ротенберг высказался о выступлении «Сокола» в КХЛ

Главный тренер сборной «России-25» Роман Ротенберг высказался о выступлении «Сокола» в КХЛ.

«Красноярск — хоккейных город. Чем больше команд в КХЛ, тем лучше. Здесь губернатор примет правильное решение. Конечно, чем больше команд, тем лучше для всех. Красноярск — это хоккейный город со своей школой. Александр Семин, Арсений Грицюк, да и другие ребята. Тут время покажет, но здесь вопрос всегда в финансировании. Если найдется финансирование, то все мы, конечно, двумя руками за, чтобы здесь была команда КХЛ. Для всех будет только лучше, потому что конкуренция — это двигатель прогресса», — заявил Ротенберг.

В минувшем сезоне «Сокол» сенсационно дошел до финала ВХЛ, проиграв в решающей серии «Химику» (0-4 в серии).

13 апреля в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24 была включена тольяттинская «Лада».