Капитан команды «Россия 25» Бардаков после матча с белорусами отправился в больницу
Капитан команды «Россия 25» Захар Бардаков после товарищеского матча с командой Белоруссии (1:4) отправится в больницу. Он пропустит следующую игру.
«Команды перестраиваются, это шахматы на льду. Мы добавили в желании, настрое. К сожалению, у нас капитан выбыл — уехал в больницу на обследование. Очень серьезный накал, очень серьезный соперник, они очень здорово играют. Обе команды достойны играть на чемпионате мира. Мы сейчас смотрели игру [чемпионата мира] Финляндия — США, считаю, мы играем интереснее», — сообщил ТАСС главный тренер команды Роман Ротенберг.
Следующий матч турнира между Россией и Белоруссией пройдет в Туле завтра, 13 мая.
Источник: https://tass.ru/sport/17737963
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|Счет в серии
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Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|29.04
|17:00
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Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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