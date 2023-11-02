Канадский хоккеист завершил карьеру в 19 лет из-за риска ранней деменции

Защитник клуба «Шарлоттаун Айлендерс» Лейн Хинкли завершил карьеру в возрасте 19 лет.

Об этом сообщила пресс-служба команды, выступающей в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

На медобследовании у 19-летнего хоккеиста выявили поражение мозга в размере 25 на 17 мм. Из-за этого он подвержен риску хронической травматической энцефалопатии и ранней деменции.

Хинкли играл за «Шарлоттаун» с сезона-2022/23. Он провел за команду 39 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 2 ассиста.