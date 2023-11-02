WHL ввела правило о защите шеи после гибели экс-нападающего «Питтсбурга»

Западная хоккейная лига (WHL) ввела обязательное правило о защите шеи для всех игроков, сообщается на официальном сайте лиги.

Правило начнет действовать с 3 ноября. Защитную экипировку необходимо будет надевать и на тренировках.

В матче хоккейной лиги Великобритании Джонсон, выступавший за «Ноттингем Пантерз», в столкновении с соперником получил глубокий порез шеи. Он сразу же покинул лед в сопровождении врачей. Игрока отвезли в больницу, но его жизнь спасти не удалось.