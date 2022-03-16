Каменский поддержал идею проведения игр между сборными России и Белоруссии

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский высказался об идее проведения турнира между комндами из России и Белоруссии.

«Всегда международные матчи приветствуются, почему нет, от этого хоккей выигрывает, — цитирует Каменского ТАСС. — Можно проверить молодых ребят, проверить национальную команду, где-то проверить тактические варианты. И для зрителей тоже здорово. Естественно, для хоккея это будет положительно».

Во вторник президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что руководители ФХР и Федерации хоккея Белоруссии рассматривают разные варианты проведения совместных турниров и товарищеских матчей.