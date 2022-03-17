Хоккеиста отстранили до конца сезона чемпионата Казахстана за участие в драке

Защитника «Ястребов» Дмитрия Васильева, учитывая его неоднократные хулиганские действия, отстранили от матчей до конца текущего сезона чемпионата Казахстана, информируе shaiba.kz. Также будет рассматриваться вопрос о запрете участия игрока в матчах, проводимых под эгидой КФХ в следующем сезоне.

Он наказан за активное участие в конфликте, который произошел 14 марта после четвертого матча серии в рамках полуфинала плей-офф молодежной лиги Казахстана против «Торпедо».

«Торпедо» обратилось в правоохранительные органы и в Казахстанскую федерацию хоккея с просьбой о принятии соответствующих мер, предоставив видеоматериалы. Данный инцидент рассматривается правоохранительными органами. Ведется следствие, решение по которому будет принято в соответствии с законодательством РК.

Напомним, ранее Васильев сломал нос нападающему «Алматы» Станиславу Филиппенко. Инцидент произошел после разминки в подтрибунном помещении арены, когда команды направлялись в раздевалку готовиться к матчу.