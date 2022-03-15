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Сегодня, 20:05

Третьяк: «Россия и Белоруссия могут проводить совместные хоккейные турниры»

Иван Шитик
Корреспондент
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В Москве состоялась рабочая встреча руководителей хоккейных федераций России и Белоруссии. ФХР представляли президент Владислав Третьяк, исполнительный директор Дмитрий Курбатов, заместитель исполнительного директора Алексей Киреев. От ФХБ во встрече участвовали председатель Александр Богданович, заместитель председателя Артем Васильев и генеральный секретарь Андрей Башко.

На встрече обсуждалась совместная деятельность федераций хоккея России и Белоруссии в части развития сборных команд, детско-юношеского и клубного хоккея. Руководители ФХР и ФХБ наметили дальнейшие пути сотрудничества и обсудили возможность проведения совместных турниров и мероприятий.

«Интересы хоккейной России и хоккейной Белоруссии полностью совпадают. Нам надо играть, готовить хоккеистов в системе национальных сборных. Поэтому мы рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчей, которые могут быть организованы как в нашей стране, так и в Белоруссии. Естественно, взаимодействие будет идти не только на уровне главных сборных, но и между молодежными, юниорскими командами. Встреча получилась очень плодотворной и конструктивной, наметили много аспектов для сотрудничества, между Россией и Белоруссией полное взаимопонимание. Обмен опытом и стремление к взаимной игровой практике — важные составляющие хоккейного процесса, работы по развитию нашего любимого вида спорта, которая продолжается в обеих странах», — цитирует Третьяка сайт ФХР.

Источник: https://fhr.ru/news/item/90175/
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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